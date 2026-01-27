Анализируем итоги 1434-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска захватили Орехово-Васильевку и продвинулись в районе Васюковки в Донецкой области, сообщает украинский военный паблик Deep State. Это направление на Славянск.

Также россияне продвинулись в районе Северска.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о захвате Купянска-Узлового, расположенного южнее Купянска.

На карте Deep State он находится в нескольких километрах от линии фронта.

Взятие города уже опровергли ВСУ.

"Купянск-Узловой не только не находится под контролем РФ, но даже не причастен к непосредственной линии столкновения. Группировка объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля", - заявляет Группировка объединенных сил ВСУ.

Ряд российских военных пабликов также пишут, что Купянск-Узловой не взят, а российские войска находятся на его окраинах.

Также Герасимов заявил, что российские войска под Запорожьем захватили село Новояковлевка. На карте Deep State оно расположено примерно в трех километрах от линии фронта.

Отметим, что данное село находится на пути российского продвижения к трассе, связывающей Запорожье и Орехов. Которую россияне пытаются поставить под огневой контроль и в последнее время ускорили продвижение к ней.

Глава российского генштаба также заявил, что войска РФ находятся на удалении 12–14 км от южных и юго‑восточных окраин Запорожья.

Отметим, что это соответствует и украинским данным. Судя по карте Deep State, от "серой зоны" в райне Приморского и реки Конка по прямой до южных окраин областного центра даже меньше 12 км.

При этом многие обозреватели отмечают, что сейчас интенсивность боевых действий заметно упала - на фоне сильного холода и снега, который во многом демаскирует наступательные действия.

Тем не менее, по версии Герасимова, россияне за неполный январь захватили более 500 квадратных километров украинской территории. Украина этого пока не комментировала. Отметим, что в декабре, по данным Deep State, РФ заняла 445 кв. км.

Мы уже писали, что часто заявления россиян о своих военных успехах - верифицированы они или нет - делаются в ходе интенсификации переговоров. Как подтверждение российского тезиса "если не договоримся сейчас, дальше условия будут хуже" (в этом же контексте идут удары по украинской энергетике).

Впрочем, "играть мускулами" в ходе мирных переговоров любит и Киев. Например, сейчас украинская власть интенсивно продвигает тезис о том, что, если Россия не согласится на компромиссы по миру, ее потери на фронте резко вырастут.

Недавно новый министр обороны Михаил Федоров заявил, что одна из его задач - довести уровень потерь РФ с 30 до 50 тысяч в месяц. Вчера эту цель официально подтвердил Зеленский

"Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц – это оптимальный уровень. Эта задача сложна, безусловно, но тем не менее это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют", - заявил президент на презентации системы "еБаллы", где собрались командиры подразделений беспилотных систем.

"Это можно сделать. В первую очередь дронами, безусловно, всех типов", - добавил Зеленский.

Увеличение потерь противника - понятная цель для любой армии. Однако конкретное ее числовое выражение, регулярно озвучиваемое на публику, - это уже больше из сферы информационной войны, чем реальной.

Власть, видимо, решает таким образом две задачи. Первая - попытка поднять "боевой дух" украинцев, который сейчас не в лучшей форме из-за катастрофической ситуации со светом и теплом. Вторую мы уже упоминали - укрепить позиции на переговорах с американцами, которые, по данным СМИ, давят на Киев по поводу вывода войск из Донбасса (о чем мы подробнее расскажем ниже). Цель же Банковой - показать, что фронт будет удержан, РФ не сможет захватить Донбасс и понесет большие потери.

При этом эффективность такой стратегии с чисто военной точки зрения вызывает вопросы.

Бывший советник Банковой и военный эксперт Алексей Арестович считает, что перевод дроноводов на "е-баллы" (когда за поражение цели начисляются баллы, которые можно потом обменять на дефицитное оборудование), приведет армию к "военной катастрофе".

"Система е-баллов в том виде, в котором она существует, ведёт к военной катастрофе. По одной простой причине — концепция сил беспилотных систем и вообще применение беспилотных аппаратов, так как она создана и реализуется, отличается полной безграмотностью, управленческим хаосом и неспособностью решать свои прямые задачи", - заявил Арестович в одном из эфиров.

Он заявляет, что, по данным военных, с которыми он общался, система учитывает цели, которые могли быть поражены по многу раз.

"Вот эти "820 тысяч поражённых целей" система е-баллов подаёт так: снимается много красивого видео, как в подбитый танк влетает 20–30 FPV-дронов, и каждый засчитывается как поражение. Каждое — как результат, чтобы накопить е-баллы и отчитаться. В итоге система чудовищно искажена", - заявил Арестович.

Вторая проблема, по его мнению, - ориентирование подразделений дронов на российские потери в целом, а не на решение конкретных боевых задач, таких как изоляция поля боя или выбивание главной ударной силы россиян - их фронтовых подразделений БПЛА.

По словам Арестовича, российское подразделение беспилотников "Рубикон" более эффективно решает обе задачи.

"Что сделали россияне? Они, не будучи гениями, просто вспомнили то, чему учат на второй день в общевойсковом училище: первое и главное — изоляция поля боя. На третий год войны они это наконец поняли и начали изолировать поле боя. Там тот же "Рубикон" отметился основательно, выбив нам логистику. Потом они начали изолировать отдельные позиции. Сейчас глубина изоляции достигает 20–25 км, угроза — до 40. Это значит, что нормальная жизнедеятельность линейных подразделений ВСУ парализована. Глубина обороны бригады — 15 км — фактически не работает. Парализованы тылы, уже на уровне корпуса. И сколько бы Силы беспилотных систем ни "набили целей", это никак позитивно не сказывается на положении наших войск на фронте. Вектор усилий размещён неправильно. И эти слова относятся, по сути, ко всей войне — начиная примерно с апреля 2022 года", - заявил военный эксперт.

Он считает, что дронщики должны быть в плотном взаимодействии с пехотой, помогая решать ей задачи, а не просто "набивать цели". "Те, кто в пехоте, — про них никто не снимает и не пишет, и к президенту их не вызывают. А время жизни этих пацанов часто при выходе на позицию считается часами или сутками, потому что по ним противник применяет все силы и средства, которые у него есть, чтобы их уничтожить. Потому что это единственные, кто реально держит линию и помогает пехоте её удерживать", - сказал Арестович.

Он привел пример того, как россияне смогли прорваться в Константиновку.

"Недавно в Константиновке был показательный эпизод. Противник устроил ложную танковую атаку — очень наглядную. Пока её героически отражали все силы беспилотных систем и все, кто там нашёлся, он малыми пехотными группами просочился и накопился уже в пределах Константиновки. Это значит, что его оттуда, скорее всего, уже не выбьют — он будет только наращиваться. Потому что все беспилотники героически отражали танки", - рассказал бывший советник Офиса президента.

По его мнению, в очередной раз направление сосредоточения усилий определила не военная логика, а политика.

Также Арестович считает, что сейчас Силы беспилотных систем работают как пиар-проект "с огромным количеством распила".

"На дронах крутятся бешеные бюджетные деньги, колоссальные взятки. Люди становятся долларовыми и евровыми мультимиллионерами с каждой итерацией закупок. Поэтому туда и подобраны соответствующие командиры, и выстроен соответствующий пиар. Но линейные командиры уже не выдерживают и выходят в прессу", - заявил эксперт.

"Посмотрите, что делают россияне. Их подразделения, аналогичные нашим СБС, прежде всего уничтожают пилотов и расчёты беспилотников. Это задача номер один. Потом — логистика. А уже потом всё остальное", - добавил он.

"Мы потеряли главное — направление сосредоточения усилий. Россияне его определили правильно. Поэтому линейные военные постоянно говорят, что россияне отвоёвывают небо. Это началось примерно год назад, и они постепенно наращивают преимущество. У нас растут е-баллы, а они захватывают территорию и уничтожают важные цели, которые рушат оборону", - заявил Арестович.

Украинские же войска беспилотных систем создают "бардак на поле боя", поскольку "работают по одним и тем же целям, не работают по нужным, создают концентрацию там, где не надо, и пропускают там, где надо".

"Комбриги, лишённые реальных полномочий, ничего не могут с этим сделать. Я уже молчу о системе опознавания — ленточки на касках. Сколько там дружественного огня и бестолковости, ещё предстоит выяснить. Ресурсы тратятся колоссальные. У нас вручаются награды, озвучиваются красивые цифры, а реальный КПД — если провести нормальный аудит — крайне низкий", - резюмировал Арестович.

Что происходит со светом и отоплением

Россияне нанесли ряд новых ударов по энергетике, после которых в регионах с утра начали вводить аварийные отключения.

Вчера вечером был атакован Харьков, после чего 80% области остались без света (сейчас - 40%), а в областном центре пропало отопление и остановилось метро. Сегодня ночью под удар попал энергообъект в Одессе, который получил "колоссальные разрушения", по данным компании ДТЭК.

Также в Одессе пострадал жилой дом, где рухнул целый подъезд, куда, судя по всему, влетел "Шахед". Погибли три человека.

Помимо электроэнергетики, РФ нанесла удар по нефтехранилищу в Бродах Львовской области. Разразился масштабный пожар, который парализовал город и соседние села, где закрылись школы, а людям рекомендовали не выходить на улицу.

Отметим, что в Бродах находится крупное нефтехранилище компании "Львовнефтепродукт", расположенное недалеко от одноименного нефтепровода Одесса — Броды.

В Киеве продолжается блэкаут и проблемы с отоплением. Без тепла остается почти тысяча домов. Особенно жесткая ситуация в Деснянском районе, где после обстрелов перестала работать ТЭЦ-6, как уже подтвердил глава района Бахматов.

"Сейчас шестая ТЭЦ точно не подает теплоносителя. Лесной массив пытаются заживить через другие источники теплоснабжения. Для Троещины альтернативы переподключить нет. Нам не говорят, что произошло, но известно, что это произошло после последнего обстрела — в ночь на субботу. Реально состояние критическое, и никто не знает, что делать", - заявил Бахматов.

Он также допустил, что если на Троещине сейчас замерзнет канализация, там будут рыть уличные туалеты.

"Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы. Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе", - заявил Бахматов.

Напомним, сейчас на Троещине развернули палаточные городки с генераторами, потому что массив уже несколько дней стоит без света и тепла, а также местами без воды.

В Дарницком районе Киева тоже проблемы - отключают горячую воду из-за блэкаута. Райадминистрация обратилась к руководителям управляющих компаний с призывом отключить горячее водоснабжение.

"В результате массированных ракетно-дронных атак, вызванных Российской Федерацией на территории Дарницкого района города Киева, а также в связи с повреждением объектов энергетической инфраструктуры сформировался определенный дефицит тепло-, энергомощности", - говорится в документе, который публикуют СМИ.

Позже киевская мэрия подтвердила, что практика принудительного отключения горячей воды начала вводиться. Журналист Леся Падалка написала, что отключение горячей воды касается всего Киева - теплоноситель будут использовать только для отопления.

Гарантии США и условие по Донбассу

Сегодня западные СМИ подтвердили предположение, о котором уже неоднократно писала "Страна" - что Трамп поддерживает условие Москвы по выводу ВСУ из Донбасса.

Об этом написала Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами. По данным газеты, Белый дом дал понять, что гарантии безопасности США Украине зависят от подписания Киевом мирного соглашения на условии вывода войск из Донбасса.

"США считают, что для прекращения войны Киев должен отказаться от Донбасса", — сообщает Financial Times.

По данным газеты, Вашингтон также сообщил украинской стороне, что в мирное время готов пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса.

Как отмечает Financial Times, обсуждаемые американские гарантии могут включать формулировки, схожие со статьей НАТО о коллективной обороне - включая обещание скоординированного военного ответа в случае продолжительного нападения. При этом, по словам одного из собеседников газеты, в Киеве считают такие гарантии "слишком расплывчатыми".

Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что вопрос гарантий каждый раз откладывается в момент, когда их можно было бы зафиксировать. По его словам, Украина настаивает на получении четких обязательств до обсуждения каких-либо территориальных уступок.

При этом, напомним, сам Зеленский уже озвучивал позицию США, по которой договор о гарантиях может быть подписан лишь после окончания войны. Это совпадает с тем, что пишет Financial Times.

В Белом доме, однако, официально отвергли информацию британского издания, назвав ее ложью, и заявили, что подобные публикации подрывают мирный процесс после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.

"Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно", - заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли, комментарий которой опубликован газетой.

Тем не менее, если вспомнить первоначальный план Трампа из 28 пунктов, там был вывод ВСУ из Донбасса. Также, когда план был переработан в 20 пунктов, это условие там осталось - Зеленский подтверждал, что США предлагают создать в Донецкой области "свободную экономическую зону", но этот вопрос нужно утверждать на референдуме. С учетом последнего становится понятно, что из этой зоны украинским войскам придется отступить (иначе неясен предмет референдума).

Напомним, что 1 февраля в Абу-Даби начнется новый раунд переговоров по вопросу Донбасса. К чему пришли на предыдущем этапе, мы анализировали здесь и здесь.

Зеленский атакует Лукашенко

Украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Александра Лукашенко, чтобы сорвать усилия Трампа по выводу президента Беларуси из международной изоляции, пишет "Европейская правда", комментируя недавний визит Зеленского в Литву.

Издание пишет, что Киев резко активизировал контакты с белорусской оппозицией и ужесточил публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Ермака с поста главы ОП. По данным ЕП, Ермак был скептически настроен в отношении белорусской оппозиции и выступал за осторожную политику в отношении белорусских властей.

"Было убеждение, что, если лишний раз не раздражать Лукашенко, он не будет глубже втягиваться в войну против Украины", - говорит бывший посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим.

Во время визита Зеленского в Литву стало понятно, что концепция поменялась.

Там со стороны президента Украины прозвучала жёсткая критика в адрес Лукашенко и прошла встреча с оппозиционеркой Тихановской по инициативе украинской стороны.

"Белому шпицу Лукашенко оставили больше прав, чем народу Беларуси", - заявил выступая в Литве Зеленский.

По сведениям издания, в ходе встречи с Тихановской непублично обсуждалась возможность открытия уголовного дела против Лукашенко. Такой шаг, как отмечается в статье, фактически закроет любые варианты неформальных договоренностей с белорусским лидером.

В материале указывается, что эти действия фактически направлены на срыв усилий администрации Трампа по выводу Лукашенко из международной изоляции.

"Соединенные Штаты сейчас взяли курс на постепенное снятие санкций с Беларуси, а вместе с тем – на вывод Лукашенко из дипломатической изоляции, пригласив его в состав Совета мира. Это существенно усиливает риски как для демократической Беларуси, так и для Украины, противостоять которым лучше вместе. Именно поэтому при содействии белорусской оппозиции Украина может начать процедуру подачи Лукашенко в международный розыск", - описывает издание цель возможных действий украинских властей против президента Беларуси.

На фоне этой информации паблики пишут о задержании в Киеве журналистки Инны Кардаш - по подозрению в шпионаже в пользу белорусских спецслужб.

Сообщается, что журналистка, по версии следствия, работала на КГБ Беларуси с 2015 года под прикрытием журналистки. А на самом деле пыталась проникнуть в ГУР, собирала информацию о белорусах и россиянах, воюющих в ВСУ Украины, и о китайских дипломатах в Киеве.