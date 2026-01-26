Сегодня вечером российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По словам Терехова, удар пришелся по Индустриальному району города. На данный момент известно о двух пострадавших, повреждены многоэтажки, школа и детский сад.

В свою очередь местные телеграм-каналы сообщили об отключениях света в городе. Там, где есть электричество, наблюдаются перепады напряжения.

Кроме того, в Харькове остановлены две из трех линий метро.

"По техническим причинам движение поездов Салтовской и Алексеевской линиями временно остановлено", - заявили в пресс-службе метрополитена.

Местные жители также сообщают, что пропали вода и отопление.

Власти подтвердили проблемы с энергоснабжением в Харькове после прилётов.

Горсовет заявил о проблемах с электротранспортом, из-за которых на дополнительные маршруты вышли автобусы.

Кроме того, местная прокуратура опубликовала видео пожара корпуса учебного заведения в Харькове после российской атаки. Сообщается о разрушении еще одного корпуса.

Напомним, позавчера в результате ночной атаки на Харьков зафиксировано 25 ударов "Шахедами". Попадания были по жилым домам и медицинским учреждениям, возникли пожары. Сообщалось о пострадавших.

Война в Украине идет 1433-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 26 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

