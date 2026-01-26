Морской пехотинец Сергей Волынский, защищавший Мариуполь и "Азовсталь", назвал операцию ВСУ в Крынках Херсонской области провалом командования и трагедией.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По словам Волынского, ключевой просчет с операцией заключался в отсутствии объективных разведданных и уже на первом этапе операция пошла не по плану. Поэтому следовало выводить войска, а не оставлять их под неприкрытым небом.

"Так сложилось, что у нас принимаются решения, опираясь на таланты полководцев. А если бы мы опирались на объективные разведданные и руководители и начальники разведок давали объективную ситуацию и развитие событий, мне кажется, что таких ситуаций не возникало бы... Если мы четко видим, что у нас нет успеха, нам не нужно класть тысячи людей на тех холодных берегах. Зачем было продолжать весь этот спектакль? Я думаю, что кто-то на себя взял обязанность на первом этапе, а потом просто не мог отказаться от своих слов. Если тот контингент, который был направлен на этом направлении фронта, не мог защищать небо, зачем было оставлять людей в сырой почве? Это очень большая трагедия, и мне кажется, что мы все же должны разбирать эти трагедии. Мы не должны ориентироваться только на победные треки, потому что это ни к чему хорошему не приведет", - считает Волынский.

Он дал понять, что удержание плацдарма в Крынках в принципе было практически невыполнимой задаче, поскольку во влажном грунте нельзя "создать какую-то инженерную линию, потому что все заливает водой" - это "очень страшная тяжелая работа", особенно когда постоянно на голову падают бомбы из-за отсутствия ПВО и поддержки ударами авиации.

На вопрос о потерях в Крынках он ответил: "Я уверен, что это тысячи людей. Мне известно, что более тысячи военнослужащих сейчас числятся без вести пропавшими... И мне кажется, что это гигантский провал, трагедия и ад".

Напомним, с октября 2023 года около 9 месяцев ВСУ удерживали небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее украинские СМИ писали, что операцию в Крынках украинское руководство убедили провести британцы.