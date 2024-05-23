Сегодня военный 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" с позывным "Осман" заявил, что ВСУ покинули населенный пункт Крынки в Херсонской области. При этом они заняли другую позицию и удерживают её.

Об этом "Осман" сообщил в своём телеграм-канале.

"Наши вышли из Крынок, продвинулись и закрепились в другом, более безопасном месте на левом берегу. Отходить там некуда, отбили себе новую территорию и вышли", - написал он.

Позже "Осман" добавил, что украинские военные "забрали более укрепленную территорию на левом берегу и перешли на нее".

Однако спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук завврил, что по состоянию на сегодня украинские военные "продолжают выполнять задачи по назначению в Крынках на левобережье Херсонской области и преуспевают", а "ситуация остается контролируемой".

Несколько дней назад часть российских военных телеграм-каналов писала, что Крынки перешли под полный контроль РФ. Но подтверждений этой информации также не было, а часть каналов ее опровергали.

Ранее "Страна" пообщалась с военными и узнала, как они удерживают плацдарм в Крынках. Судя по их словам, ситуация там крайне тяжелая, а потери большие.

Также сообщалось, что суд вынес вердикты военным, которые отказались выполнять приказ в Крынках. В суде отказники признавались, что боялись за свою жизнь.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявляло о захвате Клещеевки под Бахмутом, которая в прошлом году была освобождена ВСУ в ходе контрнаступления. На карте украинского ресурса DeepState подтверждается российский контроль части села на севере, но в целом оно, согласно карте, находится под контролем ВСУ. Также Deep State сообщил о продвижении россиян на восточных окраинах Часова Яра. При этом российские паблики писали о сложностях штурма канала Северский Донец - Донбасс в Часовом Яре, по которому проходит линия обороны ВСУ.

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