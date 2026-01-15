Зеленский пожаловался Рютте, что после удара по Харькову без света и тепла остались 400 тысяч горожан. Видео
После сегодняшнего удара войск РФ по областному центру Харьковщины без электричества и теплоснабжения остались 400 тысяч харьковчан.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.
Разговор состоялся сразу из кабинета верховного главнокомандующего по громкой связи в присутствии новых чиновников Офиса президента.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении крупного объекта энергетики в результате вражеского удара. Мониторинговые паблики утверждают, что россияне ударили по городу баллистическими ракетами.
Накануе "Укрэнерго" заявило о потерях генерации в Харькове после воздушных атак.
Война в Украине продолжается 1422-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 15 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области. Минобороны противника заявило о захвате украинского приграничного села Комаровка в Сумской области. Тем временем в Киеве был второй день блэкаута. По сообщениям в соцсетях, многие горожане оставались без электричества по 17 и более часов подряд.
