После сегодняшнего удара войск РФ по областному центру Харьковщины без электричества и теплоснабжения остались 400 тысяч харьковчан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.

Разговор состоялся сразу из кабинета верховного главнокомандующего по громкой связи в присутствии новых чиновников Офиса президента.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении крупного объекта энергетики в результате вражеского удара. Мониторинговые паблики утверждают, что россияне ударили по городу баллистическими ракетами.

Накануе "Укрэнерго" заявило о потерях генерации в Харькове после воздушных атак.

Война в Украине продолжается 1422-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 15 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области. Минобороны противника заявило о захвате украинского приграничного села Комаровка в Сумской области. Тем временем в Киеве был второй день блэкаута. По сообщениям в соцсетях, многие горожане оставались без электричества по 17 и более часов подряд.

