По Киеву ночью была комбинированная воздушная атака. На левом берегу возникли перебои с водой и теплоснабжением.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Есть один погибший, четыре человека пострадали.

Прилёты были по нескольким зданиям и строениям. В том числе пострадала фабрика Roshen.

Отмечается, что в Киеве после ночного удара снова около 6.000 домов без отопления.

При этом местные маблики пишут о прилётах по ТЭЦ.

Также власти заявили о повреждении метрополитена на открытом участке в районе Славутича-Выдубичей. Поезда по этой ветке ходят с изменениями.

Глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО заявил, что россияне во время ночной атаки пытались "энергетически отрезать Киев".

По данным Андрея Коваленко, Киев и область, а также Харьков атаковали дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что результате ночной атаки на Харьков зафиксировано 25 ударов "Шахедами". Пострадали 15 человек, сообщили в полиции.

Под ударами оказались Индустриальный и Немышлянский районы города.

Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие я переселенцев, два медицинских учреждения (в их числе роддом). Возникли пожары.

В Черниговской области сотни тысяч абонентов остались без электричества, сообщили в облэнерго.

По данным компании, после обстрела поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.

СМИ пишут, что обесточен весь Чернигов.

Из-за ситуации с безопасностью сроки ремонта могут затянуться.

В Воздушных же силах ВСУ сообщили, что основной целью ночной российской атаки стала Киевская область.

По данным военных, в был нанесен комбинированный удар. Зафиксировано 396 ракет и дронов, в том числе - две противокорабельные ракеты "Циркон" (данных о сбитии нет), двенадцать крылатых ракет Х-22/Х-32 (сбито 9), шесть баллистических ракет Искандер-М/С-300 (сбито 5), одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 (сбита), а также 375 ударных беспилотников (сбито 357).

Особенностью атаки стало применение стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице.

Зафиксированы попадания двух ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 12 локациях. Информация еще по четырем ракетам уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько беспилотников.

Война в Украине идет 1431-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 24 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием пятницы стали переговоры в Москве и Абу-Даби. До ночи продлилась встреча Путина и американских представителей - Уиткоффа и Кушнера. В ОАЭ состоялась встреча делегаций РФ, США и Украины. Армия РФ продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Федоровки в Донецкой области.

