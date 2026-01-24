РФ массированно ударила по территории Украины, есть разрушения и отключения
По Киеву ночью была комбинированная воздушная атака. На левом берегу возникли перебои с водой и теплоснабжением.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Есть один погибший, четыре человека пострадали.
Прилёты были по нескольким зданиям и строениям. В том числе пострадала фабрика Roshen.
Отмечается, что в Киеве после ночного удара снова около 6.000 домов без отопления.
При этом местные маблики пишут о прилётах по ТЭЦ.
Также власти заявили о повреждении метрополитена на открытом участке в районе Славутича-Выдубичей. Поезда по этой ветке ходят с изменениями.
Глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО заявил, что россияне во время ночной атаки пытались "энергетически отрезать Киев".
По данным Андрея Коваленко, Киев и область, а также Харьков атаковали дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что результате ночной атаки на Харьков зафиксировано 25 ударов "Шахедами". Пострадали 15 человек, сообщили в полиции.
Под ударами оказались Индустриальный и Немышлянский районы города.
Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие я переселенцев, два медицинских учреждения (в их числе роддом). Возникли пожары.
В Черниговской области сотни тысяч абонентов остались без электричества, сообщили в облэнерго.
По данным компании, после обстрела поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.
СМИ пишут, что обесточен весь Чернигов.
Из-за ситуации с безопасностью сроки ремонта могут затянуться.
В Воздушных же силах ВСУ сообщили, что основной целью ночной российской атаки стала Киевская область.
По данным военных, в был нанесен комбинированный удар. Зафиксировано 396 ракет и дронов, в том числе - две противокорабельные ракеты "Циркон" (данных о сбитии нет), двенадцать крылатых ракет Х-22/Х-32 (сбито 9), шесть баллистических ракет Искандер-М/С-300 (сбито 5), одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 (сбита), а также 375 ударных беспилотников (сбито 357).
Особенностью атаки стало применение стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице.
Зафиксированы попадания двух ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 12 локациях. Информация еще по четырем ракетам уточняется.
Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько беспилотников.
Война в Украине идет 1431-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 24 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием пятницы стали переговоры в Москве и Абу-Даби. До ночи продлилась встреча Путина и американских представителей - Уиткоффа и Кушнера. В ОАЭ состоялась встреча делегаций РФ, США и Украины. Армия РФ продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Федоровки в Донецкой области.
