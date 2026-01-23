Мэр Киева Виталий Кличко признал, что ситуация в столице крайне сложная, поэтому при возможности город лучше покинуть.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них в случае необходимости сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночевки, снабдят их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены", - написал градоначальник.

Он добавил: хотя столица в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и готовится к реагированию на разные сценарии развития событий, могут наступить ещё более тяжелые времена.

"Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", - обратился Кличко к киевлянам.

Работодателей он призвал организовать гибкие графики и по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.

По последним официальным данным, без отопления в Киеве остаются 1940 многоэтажек.

Ранее сообщалось, что киевские коммунальщики работают в сильный мороз на износ. Двое из них скончались от физического истощения.

В тяжелых условиях трудятся и киевские спасатели из ГСЧС. Так, они ликвидировали аварию на энергообъекте под водой при морозе до -15 °C.