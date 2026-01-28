В Киеве на Подоле в своей квартире от холода умерла Евгения Бесфамильная, пережившая Холокост.

Об этом российскому оппозиционному изданию "Новая газета Европа" сообщила ее соседка, волонтер Юлия Гримчак.

По предварительной информации, в ночь на 13 января в ее квартире прорвало трубы и дом начало затапливать в -18.

Соседи, в частности Юлия, приносили ей продукты, которые она забирала из-под двери. А когда перестала появляться, забили тревогу.

Полиция не хотела взламывать дверь, но соседи заставили их это сделать. Внутри они увидели, что балкон в такой мороз был открыт, а Евгения Михайловна мертва.

"Мертвая баба Женя мгновенно покрылась льдом. Она не разлагалась. Да, это у нее в квартире прорвало трубы. И не только трубы — еще и кран сорвало. Вода лилась, затапливала квартиру, проливалась на нижние этажи и замерзала. Полицейские не ходили по полу и по коврам — они скользили по льду. Квартира превратилась в большой каток. А на такой же ледяной кровати — вмерзшая, как мамонт в лед, баба Женя", - говорится в статье.

Киевская мэрия в свою очередь отрицает информацию о замерзшей в собственной квартире женщине, которая пережила Холокост.

Мэрия ссылается на заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца.

