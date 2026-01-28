Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовятся к очередной массированной атаке на украинскую инфраструктуру.

Информация прозвучала в вечернем обращении.

"Разведка даёт информацию по этому поводу", – сказал верховный главнокомандующий.

Накануте Зеленский подтвердил задачу ВСУ наносить потери армии РФ до 50 тысяч в месяц.

"Задача украинских подразделений – обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российские потери станут больше, чем объём пополнения", – сказал президент.

Война в Украине продолжается 1435-й день. Мы следим за последними новостями среды, 28 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Генштаба РФ Герасимов заявил о взятии Купянска-Узлового, расположенного южнее Купянска. На карте Deep State город находится в нескольких километрах от линии фронта. Захват россиянами этого населённого пункта опровергли в ВСУ.

