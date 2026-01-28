На переговорах в Абу-Даби стороны обсуждают гарантии безопасности Украины, которые могут предусматривать отправку туда войск Британии и Франции и поддержку США.

Об этом в Сенате заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских, а затем и поддержку со стороны США", – сказал Рубио.

Отметим, что Рубио в текущих переговорах участия не принимает.

Напомним, США до сих пор ни разу не высказались в поддержку идеи размещения европейских войск в Украине после войны, а Россия выступает против этого.

Ранее западные СМИ писали, что США отказываются давать гарантии западным войскам в Украине, против введения которых выступает Москва. Поэтому американские гарантии в Киеве считают "расплывчатыми".

По данным газеты Politico, гарантии безопасности для Украины стали главным камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби.