В Одесской области из-за замерзания линий электропередач произошел обрыв проводов, из-за которого без света остались пять районов.

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК.

Как выяснилось, света нет в Подольском, Березовском, Роздольнянском, Белогород-Днестровском и Одесском районах.

"Энергетики обследуют линии, работают в сложных условиях и ремонтируют оборудование, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома. Просим с пониманием отнестись к ситуации – работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что после ряда массированных ударов РФ в Киеве без электричества остаются 610 тысяч потребителей.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в свою очередь заявил о скорой перспективе отсутствия света круглые сутки.

