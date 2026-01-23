Ситуация с электроснабжением по всей Украине резко усложнилась.

Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК.

"Из-за обстрелов энергосистема работает на грани возможностей, часть объектов в аварийном ремонте. Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынужденно применяют аварийные отключения", – говорится в сообщении.

"Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонты на отдельных объектах должны завершиться на днях. Это даёт надежду на улучшение ситуации", – также сообщает компания.

Напомним, сегодня аварийные отключения были введены в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Чергиновской и Черкасской областях. Киев живёт с аварийными отключениями с 9 января.

Напомним, Украина переходит к новому режиму отключений электроэнергии, когда света может не быть более 16 часов в сутки.

Война в Украине продолжается 1430-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 23 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стали закрытые переговоры президентов Украины и США в Давосе. Правда, об их содержании лидеры стран не сообщили. Владимир Зеленский лишь подтвердил, что в ОАЭ скоро пройдёт совещание рабочих групп из Украины, России и США.

