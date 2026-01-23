Энергосистема Украины работает на грани возможностей. ДТЭК сообщает об ухудшении ситуации с электричеством
Ситуация с электроснабжением по всей Украине резко усложнилась.
Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК.
"Из-за обстрелов энергосистема работает на грани возможностей, часть объектов в аварийном ремонте. Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынужденно применяют аварийные отключения", – говорится в сообщении.
"Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонты на отдельных объектах должны завершиться на днях. Это даёт надежду на улучшение ситуации", – также сообщает компания.
Напомним, сегодня аварийные отключения были введены в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Чергиновской и Черкасской областях. Киев живёт с аварийными отключениями с 9 января.
Напомним, Украина переходит к новому режиму отключений электроэнергии, когда света может не быть более 16 часов в сутки.
Война в Украине продолжается 1430-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 23 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стали закрытые переговоры президентов Украины и США в Давосе. Правда, об их содержании лидеры стран не сообщили. Владимир Зеленский лишь подтвердил, что в ОАЭ скоро пройдёт совещание рабочих групп из Украины, России и США.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.