В пятницу, 30 января, в Украине идет 1437-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 30 января

10:26 Зеленский раскритиковал партнеров за задержку с поставками ПВО, из-за чего, по его словам, в Украине начались проблемы с электроэнергией. По его словам, США не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила.

"Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление. А почему в сутки? Они должны были прийти за месяц до этого", - заявил президент Украины.

10:21 Зеленский признал проблему бусификации в Украине.

"Три задачи для министра обороны Федорова: закрытие неба, разобраться с вопросом бусификации, поставить точку в нерешенных вопросах контрактной армии", - заявил президент.

10:17 Зеленский заявил, что об энергетическом перемирии не было прямых переговоров и договоренностей между Украиной и РФ, а посредником выступила команда Трампа.

"Если Россия не бьёт по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США", - сказал президент Украины.

09:47 Телеграм-каналы Днепра пишут о массированном налете дронов.

08:53 В Киеве без отопления остаются 378 домов, большая часть из них - на Троещине, сообщил Кличко.

08:19 В течение ночи ПВО перехватила и уничтожила 18 беспилотников над территорией Брянской, Ростовской, Астраханской, Курской областей и Крымом, сообщает российское Минобороны.

08:15 Румынские спасатели нашли двух мужчин из Украины, заблудившихся в горах после незаконного пересечения границы.

По данным закарпатского журналиста Виталия Глаголы, после перехода границы в Карпатах мужчины провели несколько морозных ночей в горах. Одежда мужчин промокла до нитки из-за осадков и налипания снега. Из-за истощения и переохлаждения они с трудом передвигались.

Из горной местности их выводили более трех часов, после чего передали медикам. Судя по всему, они остались в Румынии.

08:05 В первую ночь энергетического перемирия войска РФ атаковали Украину с помощью баллистической ракеты "Искандер-М" и 111 беспилотников, сообщают в Воздушных силах. ПВО сбила или подавила 80 дронов.

Отметим, что это обычное количество дронов, которыми РФ атакует Украину еженощно, не считая ночей массированных атак, когда ракет и дронов существенно больше. В то же время о прилетах по объектам энергетики официально не сообщалось.

07:02 Ночью в Харькове прозвучали взрывы. Их слышали местные жители, власти же официально не комментировали.