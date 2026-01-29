Главы МИД стран Европейского Союза "впервые открыто заявили о желании продолжить войну в Украине" во время встречи в Брюсселе.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании совета глав МИД стран ЕС.

"Сегодня впервые состоялось открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран ЕС хотят воевать и отвергают мир. Это прозвучало из уст нескольких (ораторов - Ред.), что ЕС не готов к миру", — отметил венгерский политик.

Он подчеркнул, что это позволило прояснить текущую позицию стран Евросоюза по украинскому кризису.

При этом подробностей этих заявлений он не приводит.

Напомним, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сегодня призвал украинского президента Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве Украины в Евросоюзе.

Ранее мы также писали, что правительство Венгрии запустило общенациональную петицию с призывом к руководству Евросоюза об отказе от финансирования Украины.

