Плановых отключений света не ждут. Почему коммунальщики увольняются и жизнь в Киеве невыносима. Видео
Украинцам не следует ожидать возобновления стабильных графиков отключений электричества.
Об этом заявил замдиректора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в интервью СМИ.
"Сейчас нужно готовиться к возвращению морозов, а с ними к новым ударам россиян. Нужно копить воду и заказывать газ", – объяснил эксперт.
В свете сложнейшей ситуации с критической инфраструктурой городов многие коммунальщики увольняются, потому что очень устали от сверхурочной работы.
Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.
Он говорит, что в коммунальных предприятиях, обеспечивающих теплоснабжение и подачу электричества в дома, зачастую работают пожилые люди, получающие небольшую зарплату. Им часто приходится подниматься на высокие этажи.
"А их со всех сторон: "Давай, давай!" Там какой-то прокурор живёт, там – судья, давят на управляющую компанию, чтобы их включали первыми. И они попали в ловушку", – говорит Кучеренко.
При этом советник секретаря Совета нацбезопасности Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий заявила, что Киев уже стал невыносимым для жизни многим горожанам. Чиновник напомнила, что у многих жителей столицы неделями нет света или отопления.
Напомним, сегодня Бабий заявила, что украинцы должны привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков.
Ранее нардеп Кучеренко сообщил, что в ходе ремонтных работ после массированного удара РФ от перетруждения умерли два слесаря аварийных бригад в Киеве.