Украинцам не следует ожидать возобновления стабильных графиков отключений электричества.

Об этом заявил замдиректора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в интервью СМИ.

"Сейчас нужно готовиться к возвращению морозов, а с ними к новым ударам россиян. Нужно копить воду и заказывать газ", – объяснил эксперт.

В свете сложнейшей ситуации с критической инфраструктурой городов многие коммунальщики увольняются, потому что очень устали от сверхурочной работы.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

Он говорит, что в коммунальных предприятиях, обеспечивающих теплоснабжение и подачу электричества в дома, зачастую работают пожилые люди, получающие небольшую зарплату. Им часто приходится подниматься на высокие этажи.

"А их со всех сторон: "Давай, давай!" Там какой-то прокурор живёт, там – судья, давят на управляющую компанию, чтобы их включали первыми. И они попали в ловушку", – говорит Кучеренко.

При этом советник секретаря Совета нацбезопасности Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий заявила, что Киев уже стал невыносимым для жизни многим горожанам. Чиновник напомнила, что у многих жителей столицы неделями нет света или отопления.

Напомним, сегодня Бабий заявила, что украинцы должны привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков.

Ранее нардеп Кучеренко сообщил, что в ходе ремонтных работ после массированного удара РФ от перетруждения умерли два слесаря аварийных бригад в Киеве.