Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель призвал Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве Украины в Евросоюзе.

Соответствующее заявление Беттель сделал в Брюсселе перед началом заседания глав МИД стран ЕС.

Он отметил, что "не хотел бы расстраивать украинцев, которые также сражаются за европейцев", но требования по вступлению в ЕС одинаковы для всех стран-кандидатов.

"Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами ЕС в следующем году. Мне жаль, я несколько раз говорил ему: не надо ультиматумов, это не в ваших интересах. Дело в том, что существуют правила, у нас есть общие критерии, и мы должны их соблюдать. Мы не можем сказать, что критерии для одних, но не для других. Мы не можем закрывать глаза и отменять критерии. Во что я верю, так это в новый механизм европейского политического сообщества, при котором мы не зависим от одобрения 27 стран ЕС, у нас могут быть 30-40 членов, можно использовать псевдо-шенгенские правила и не все критерии обязательно должны выполняться", - заявил министр.

Он также указал, что "без Европы и США Украина проиграла бы".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году.

Такое требование выдвигает Зеленский и такой пункт, по данным СМИ, содержится в мирном плане США для Украины.