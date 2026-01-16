Европейская комиссия разрабатывает план упрощенного членства Украины в ЕС после войны, что пугает некоторые европейские столицы. Отдельные политики считают ускоренное вступление Украины ловушкой, подстроенной Вашингтоном и Москвой.

Такое мнение озвучили дипломаты, с которыми переговорила газета Financial Times.

В проекте мирного соглашения предусмотрено вступление в ЕС уже в 2027 году, но европейские чиновники считают, что Украине может потребоваться десятилетие реформ, чтобы соответствовать строгим критериям.

Брюссель предлагает взять Украину с ограниченными полномочиями по принятию решений. В частности, Киев первоначально не будет иметь обычного права голоса на саммитах лидеров и встречах министров. Украине будут постепенно открывать доступ к частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию развития после достижения определенных этапов.

Сторонники таких шагов оправдывают их необходимость требованиями времени.

"Необычные времена требуют необычных мер... Мы не подрываем процесс расширения. Мы расширяем концепцию расширения… Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который бывает раз в поколение, и мы должны им воспользоваться", - сказал изданию дипломат.

В то же время его коллеги опасаются, что такое изменение правил может негативно повлиять на будущую стабильность ЕС, снизить ценность членства и вызвать недовольство других стран-кандидатов.

"Это ловушка, устроенная Путиным и Трампом, и мы попадаем в нее", - сказал один дипломат из ЕС, сославшись на риск для единства блока.

Другой высокопоставленный чиновник заявил, что это приведет к разрушительному расколу между Брюсселем и государствами-членами.

"Попытайтесь навязать это государствам-членам, и они никогда не примут этого", - сказал собеседник FT.

При этом чиновники Еврокомиссии, как пишет издание, понимают, что президент Украины Владимир Зеленский сможет принять другие условия возможного мирного соглашения вроде уступки территории России только в том случае, если сможет представить ускоренное членство в ЕС как положительный результат договоренностей.

Ранее европейские собеседники уже заявляли этой газете, что быстрое вступление Украины в ЕС "перевернет основанный на заслугах подход блока к принятию новых членов", поскольку Киев ещё не завершил официально ни один из 36 этапов вступления и не выполнил многие реформы.

Напомним, Украина не может начать переговоры о вступлении в Евросоюз, поскольку Венгрия блокировала заявление ЕС о расширении.