Politico сообщает подробности плана США и Европейского Союза о 800 млрд долл. инвестиций в Украину после войны и ускоренном членстве в ЕС.

Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает в себя оперативный план на 100 дней для запуска проекта. В течение следующих 10 лет ЕС, США и международные финансовые организации, включая МВФ и Всемирный банк, обязались потратить 500 миллиардов долларов государственного и частного капитала, говорится в документе.

Еврокомиссия намерена выделить Киеву еще 100 миллиардов евро в рамках бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий в рамках следующего семилетнего бюджета блока, начиная с 2028 года.

Ожидается, что это финансирование привлечет в Украину 207 миллиардов евро инвестиций.

США пообещали мобилизовать капитал через специальный американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции, но не назвали конкретную сумму.

Отметим, что в ранее опубликованных вариантах мирного плана президента США Дональда Трампа этот фонд должен был быть наполнен за счет 100 млрд из замороженных в Европе российских активов и за счет 100 млрд европейских взносов. Но в статье об использовании замороженных российских активов не упоминается.

Однако Politico сразу отмечает, что "эта стратегия зависит от прекращения огня, которое до сих пор остается недостижимым, что делает план процветания уязвимым до тех пор, пока продолжаются боевые действия".

С этим согласна и крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock, которая консультирует по этому плану.

Также этот план предполагает, что гарантии безопасности уже существуют.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство ЕС представила лидерам европейских стран конфиденциальный документ, который содержит план вступления Украины в сообщество раньше 2027 года и финансовые требования Киева на астрономическую сумму в 1,5 триллиона долларов.

Напомним, ускоренное вступление Украины в ЕС упоминается в последней редакции мирного плана. По данным СМИ, Брюссель готовит Украине членство с ограниченными полномочиями.