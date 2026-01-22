Представители Вашингтона и Киева обсуждали возможность предложить Москве прекращение ударов по объектам энергетики.

Об этом пишет британская деловая газета Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идёт о договоре, при которой россияне прекращают бить по украинской энергетической инфраструктуре, а ВСУ – атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры так называемого "теневого флота" РФ.

По словам собеседников издания, переговоры об этом пока не продвинулись далеко, а Кремль считает разрушение критической инфраструктуры Украины важным рычагом давления на Банковую. В Киеве также относятся к такому формату перемирия с осторожностью, указывая на эффективность дальнобойных беспилотников против объектов нефтегазовой отрасли РФ.

Источники FT также сообщают, что Белый дом настаивает на проведении уже на этой неделе трёхсторонней встречи с участием Украины и России в Абу-Даби. По словам высокопоставленного американского представителя, переговоры ожидаются в пятницу и субботу в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Офисе президента Украины уточнил изданию, что встреча ещё не подтверждена окончательно – Белый дом и Банковая ждут ответа Кремля. Ожидается, что спецпосланники США Уиткофф и Кушнер обсудят эту идею на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По данным источников FT, на этой неделе Москва дала понять Вашингтону, что Путин открыт к формату параллельных переговоров, при котором посредники будут поочередно курсировать между делегациями. Такой подход аналогичен встречам в Абу-Даби в ноябре прошлого года, когда украинские и российские представители общались с американской стороной отдельно и не контактировали напрямую.

Ранее МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и РФ о перемирии вблизи Запорожской АЭС для ремонта повреждений.

Напомним, в начале зимы Турция предложила РФ и Украине объявить мораторий на удары по портам и энергетике.