Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало консультации с Украиной и Россией о перемирии в районе Запорожской АЭС, чтобы отремонтировать поврежденную резервную линию.

Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на официальном сайте организации..

По его словам, последняя резервная линия напряжением 330 кВ отключилась в результате боевых действий 2 января.

Сейчас питание собственных нужд станции осуществляется от единственной линии 750 кВ, что существенно повышает риски для ядерной безопасности.

Напомним, в конце прошлого года закончились ремонтные работы около Запорожской АЭС, ради которых заключали местное перемирие.

Война в Украине идет 1417-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 10 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на субботу РФ провела массированные атаки по инфраструктуре Киева, Днепра и Кривого Рога.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Он отметился ударом "Орешника", что россияне нанесли по Львову. Параллельно этому противник запустил 35 других ракет и десятки дронов, целями которых стали Киев и область. Национальный банк Украинв продолжил девальвировать гривну, закрепился тренд на снижение её курса по отношению к доллару.

