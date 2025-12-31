Техники успешно завершили важный ремонт линий электропередачи вблизи Запорожской атомной электростанции, проведенный при соблюдении гарантий безопасности, предоставленных обеими сторонами в рамках достигнутого при посредничестве МАГАТЭ локального прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси.

Ремонт позволил восстановить передачу электроэнергии между подстанциями ЗАЭС и расположенной рядом Запорожской тепловой электростанцией через две недели после того, как она была прервана из-за военных действий.

Ремонтные работы, начавшиеся в воскресенье утром под наблюдением группы МАГАТЭ, были завершены в понедельник днем.

"Успешный ремонт, проведенный на этой неделе, демонстрирует, что такая организация, как МАГАТЭ, может работать с обеими сторонами конфликта для достижения общей цели: предотвращения ядерной аварии, которая не отвечала бы ничьим интересам. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и Украину за конструктивное взаимодействие с нами, позволившее достичь этой цели путем достижения соглашения о новом локальном прекращении огня. В результате нам удалось сделать важный шаг в поддержку ядерной безопасности. Однако общая ситуация на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины остается нестабильной, и наша работа далека от завершения", — заявил Гросси.

Атомным электростанциям необходима внешняя электроэнергия для охлаждения реакторов и отработанного топлива, а также для других важных функций безопасности, даже когда они не вырабатывают электроэнергию, как это происходит на Запорожской АЭС. До конфликта на этой крупнейшей в Европе станции работали 10 линий электропередачи, а сейчас осталось всего две.

Это уже третий случай за последние месяцы, когда временные соглашения о перемирии, согласованные и контролируемые МАГАТЭ, позволили восстановить линии электропередачи, жизненно важные для ядерной безопасности. В конце октября такая пауза позволила положить конец десятому и самому длительному полному отключению электроэнергии на ЗАЭС за время конфликта.