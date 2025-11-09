Запорожская атомная электростанция снова получила доступ к резервному электроснабжению - впервые за полгода. Ремонт второй линии завершили под защитой локального перемирия, организованного МАГАТЭ.

Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

Как выяснилось, линию "Феросплавная-1" подключили вчера.

Работы начались утром 8 ноября в трёх километрах от станции. После разминирования специалисты отремонтировали поврежденный кабель, а за процессом наблюдала группа МАГАТЭ.

При этом две недели назад также восстановили линию "Днепровская", после чего станция перестала работать на аварийных дизельных генераторах.

Гросси рассказал, что ремонт стал возможен благодаря договоренностям между Украиной и Россией. Поврежденные участки находились в зоне боевых действий, поэтому понадобилось временное прекращение огня.

"Сегодня станция снова получает питание по двум линиям. Это хороший день для ядерной безопасности, хотя ситуация остается нестабильной", - сказал он.

Агентство напоминает, что реакторы станции уже более трёх лет не вырабатывают электричество, но для охлаждения ядерного топлива и предотвращения перегрева всё равно требуется постоянное электроснабжение.

Напомним, на днях служба внешней разведки РФ обвинила Запад в подготовке рукотворной аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию.

Между тем по данным МАГАТЭ недавние российские обстрелы Украины привели к повреждению подстанций, питающих АЭС и критически важных для ядерной безопасности Украины.