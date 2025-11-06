Служба внешней разведки РФ обвинила Запад в подготовке рукотворной аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию.

Об этом сообщают российские СМИ.

"На Западе призывают Киев провести диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17", - пишут СМИ со ссылкой на СВР.

В разведке утверждают, что расплавление активной зоны ядерных реакторов Запорожской АЭС - лишь один из возможных способов диверсии.

Моделированием последствий катастрофы якобы занимался британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House. Его результаты показывают, что от заражения радиацией пострадают живущие у границы Украины европейцы, а также население самой Украины.

Целью операции должно стать "изменение негативного для Запада хода конфликта в Украине и его восприятие западной общественностью".

Украина этих обвинений пока не комментировала.

На днях Служба внешней разведки России утверждала, что Франция готовится отправить в Украину до 2 тысяч своих солдат и офицеров, которые уже проходят боевое слаживание в приграничных с Украиной районах Польши.

Между тем по данным МАГАТЭ недавние российские обстрелы Украины привели к повреждению подстанций, питающих АЭС и критически важных для ядерной безопасности Украины.