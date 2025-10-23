На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение после месяца блэкаута.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук в Facebook.

Гринчук рассказала, что энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской АЭС, выведя её из полного, десятого с начала полномасштабного вторжения, блэкаута, длящегося последний месяц.

"После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", - заявила министр.

Гринчук также отметила, что причиной месячного обесточивания Запорожской АЭС стали действия российских войск, которые систематически обстреливают и повреждают линии электропередач, соединяющие станцию с объединённой энергосистемой Украины.





Напомним, 23 сентября были повреждены линии электропередач, из-за чего ЗАЭС оказалась отрезанной от внешнего электроснабжения и перешла на питание от дизель-генераторов, что создавало риски безопасности для работы станции.

После этого в районе ЗАЭС дважды объявляли перемирие и проводили ремонт.