В России утверждают, что добились от украинской стороны гарантий безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской атомной электростанции.

Об этом представитель МИД РФ сообщил "РИА Новости".

По словам сотрудника МИД, соглашению предшествовали "длительные и непростые консультации". Без получения гарантий восстановление поврежденной линии электропередачи АЭС было бы невозможно, добавили в министерстве.

Ремонт будут проводить на поврежденных линиях "«Ферросплавная-1" и "Днепровская". Первая была отключена в мае, а вторая — 23 сентября, как заявляют в России, после "огневого воздействия" ВСУ. Причем в Международном агентстве по атомной энергии сообщали, что отключение "Днепровской" стало десятым случаем полной потери внешнего электроснабжения станции. С того дня ЗАЭС оказалась отрезанной от внешнего электроснабжения, ее обеспечивают электроэнергией резервные дизель-генераторы, что создает риски безопасности для работы станции.

Еще 9 октября в МАГАТЭ отмечали, что на захваченной Запорожской атомной станции стартовали работы по возобновлению внешнего снабжения электричеством.

А в минувшую субботу в районе ЗАЭС объявили локальное перемирие, чтобы провести ремонт.