В России заявили, что в ночь с 6 на 7 октября боевой дрон ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, расположенной в Воронежской области.

Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

Как сказано в публикации, БпЛА был подавлен техническими средствами и столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6. В результате произошла детонация беспилотника.

Разрушений и пострадавших нет, однако на градирне после детонации остался темный след.

"Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу станции - в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября", - сказано в публикации.

Украинская сторона эту атаку не комментировала.

В середине сентября в российском Смоленске дрон атаковал территорию действующего энергоблока АЭС. Беспилотник был подавлен и не нанёс критического ущерба.

А на днях украинский МИД обвинил Россию в том, что она намеренно обесточила Запорожскую АЭС, чтобы подключить ее к своей энергосистеме.