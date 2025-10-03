Авария, подобная той, что произошла с японской Фукусимой, на Запорожской АЭС невозможна, потому что её энергоблоки охлаждены.

Такое мнение высказал эксперт по энергетике Виктор Куртев, фрагмент интервью публикуют украинские телеграм-каналы.

По словам Куртеве, чтобы блоки нагрелись хотя бы до 350 градусов, потребуется как минимум два месяца.

"Потом начинает испаряться вода, если температура поднимется до 500 градусов – наступит динамическое равновесие. Даже если ничего не будет работать, потери тепла из реактора сбалансируются естественным образом. И этой температуры недостаточно, чтобы начал плавиться корпус и топливо", – заявил эксперт.

Напомним, в Guardian писали, что на Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы.

Также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о риске ядерной аварии из-за обесточивания ЗАЭС.

Война в Украине продолжается 1317-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 2 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 1 октября войска РФ продвинулись на двух участках в Днепропетровской области, а также южнее, в Запорожской. Накануне противник закрепился на подступах к Северску Донецкой области. Украинские военные сообщили о тяжёлой ситуации на купянском направлении в Харьковщины.

