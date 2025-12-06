Запорожская атомная электростанция временно потеряла всё внешнее электроснабжение во время ночного обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что такое происходит впервые с начала войны.

Линия питания в 330 кВ была подключена через полчаса после обстрела, но основная линия в 750 кВ все ещё отключена.

В МАГАТЭ также сообщили, что украинские АЭС после сегодняшней ракетной атаки снизили производство электроэнергии.

В Украине это подтверждают, заявляя, что под удар попали система передачи электроэнергии.

"Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процес возобновляется", - сказал временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

Напомним, 14 ноября Запорожская АЭС оказалась под угрозой отключения внешнего питания. Станция потеряла электроснабжение по одной из двух линий электропередачи - 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, которая является основной для питания.

Ранее сообщалось, что станция получила доступ к резервному электроснабжению после шести месяцев работы на дизель-генераторах.