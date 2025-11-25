Международное агенство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что Запорожской АЭС должна получить "особый статус" в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передаёт международное информационное агентство Reuters.

"С какой бы стороны линии (ЗАЭС) не оказалась бы, нужно иметь договорённость о сотрудничестве или атмосфере сотрудничества<...>. Ни один оператор не может использовать АЭС, когда на другом берегу есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого", – объяснил Гросси.

Напомним, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, ЗАЭС остаётся под контролем россиян, но её электроэнергия делится пополам между Украиной и РФ.

Ранее "Энергоатом" сообщил, что Запорожская АЭС может снова потерять питание после обесточивания одной из двух линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

Напомним, сегодня Белый дом сообщил, что для мирного соглашения по Украине нужно проработать несколько деликатных моментов.

Война в Украине продолжается 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, что приблизилась к трассе. Также отмечается продвижение противника на широком участке южнее Константиновки.

