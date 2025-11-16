В России заявили о захвате посёлка Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.

По информации ведомства, село заняла группировка войск "Днепр".

Украина этого не подтверждала. На карте украинского военного паблика Deep State село находится в серой зоне (там недавно было продвижение РФ).

При этом украинские военные пишут о критической ситуации на запорожском направлении.

"На запорожском направлении ситуация критическая. Враг забрал пару наших позиций, часть ребят оттянули назад для лучшей обороны. Сейчас там идут активные боевые действия, и всё меняется каждый час", - заявил военный с позывным Тень.

Российские паблики пишут, что село захватили благодаря туману (как было и с заходом в Новопавловку Днепропетровской области).

Малая Токмачка находится в километре от одного из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области - Орехова. Параллельно россияне активно атакуют на востоке региона.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая спрогнозировала потерю Гуляйполя в Запорожской области.

Напомним, что Гуляйполе также является важным укрепрайоном ВСУ. Deep State в среду сообщил, что российские войска вышли на оперативный простор при наступлении на город.