Правый фланг запорожского направления рискует обрушиться в следующем году.

Об этом пишет служащий Вооружённых сил Украины Станислав Бунятов у себя в телеграм-канале.

Если это произойдёт, ситуация на том участке фронта будет складываться подобное тому, что произошло на Донбассе после падения Авдеевки и Очеретино.

"Если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как это было в Сумской области, всё может закончиться трагически", – добавил военный.

Ранее военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке писал, что на востоке Запорожской области линия обороны ВСУ "рухнула".

Напомним, соратники экс-президента Порошенко распространяют старый пост Зеленского с призывом вывести из окружения ВСУ.

Война в Украине идёт 1357-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 11 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения – с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил об угрозе обхода Мирнограда с севера. В соседнем Покровске проникновение россиян зафиксировано практически во всех точках города.

