Россияне захватили село Успеновку на востоке Запорожской области, которое было центром плацдарма ВСУ на реке Янчур.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в динамике.

Там же противник продвинулись у посёлка Сладкого, а севернее, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей – у Першотравневого.

Кроме того, россияне заняли новые позиции южнее в районе села Охотничьего, наступая уже по правому берегу Янчура.

Вероятно, эти штурмовые манёвры ставят целью обход с севера Гуляйполя Запорожской области, которое является крупным укрепрайоном ВСУ.

Ранее мы детальнее писали о планах россиян выйти в тыл Гуляйполю и сообщали, как развиваются события на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Война в Украине идёт 1355-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 9 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

В Воронеже РФ ночью был атакован объект энергетики. В Харькове снова остановилась работа метрополитена. В российском Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов города отсутствует электричество. Запорожская АЭС впервые за полгода снова получила доступ к резервному электроснабжению.

