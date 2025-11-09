Войска РФ захватили посёлок в центре плацдарма ВСУ под Запорожьем. Карта
Россияне захватили село Успеновку на востоке Запорожской области, которое было центром плацдарма ВСУ на реке Янчур.
Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в динамике.
Там же противник продвинулись у посёлка Сладкого, а севернее, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей – у Першотравневого.
Кроме того, россияне заняли новые позиции южнее в районе села Охотничьего, наступая уже по правому берегу Янчура.
Вероятно, эти штурмовые манёвры ставят целью обход с севера Гуляйполя Запорожской области, которое является крупным укрепрайоном ВСУ.
Ранее мы детальнее писали о планах россиян выйти в тыл Гуляйполю и сообщали, как развиваются события на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.
Война в Украине идёт 1355-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 9 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
В Воронеже РФ ночью был атакован объект энергетики. В Харькове снова остановилась работа метрополитена. В российском Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов города отсутствует электричество. Запорожская АЭС впервые за полгода снова получила доступ к резервному электроснабжению.
