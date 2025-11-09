Украинский военный эксперт Константин Машовец усомнился в реалистичности планов командования ВСУ "разжать" клещи российского охвата под Покровском.

"Исходя из открытого заявления генерала Сырского, его решение "проблемы Покровска" заключается в том, чтобы ликвидировать северо-восточные "клещи" — проще говоря, отбросить 51-ю общевойсковую армию противника за реку Казённый Торец, по крайней мере в направлениях Сухецкое – Разино и Сухецкое – Фёдоровка. При этом предполагается одновременно удержать северную часть Покровска и, по возможности, выбить противника из так называемой "промзоны" (район 9-го пожарно-спасательного отряда, улица Нахимова и т. д.)", - пишет Машовец.

Далее он перечисляет факторы, которые могут помешать реализации этого плана.

Во-первых, в районе Разино россияне оборудовали "мощный оборонительный район", который они продолжат его укреплять.

"Это означает, что отдавать свой плацдарм на Казённом Торце 51-я общевойсковая армия, очевидно, не собирается", - указывает Машовец.

Во-вторых, россияне непрерывно шлют подкрепления в район Красного Лимана и Затишка (Суворово).

"Это явно указывает на намерение прорваться в сторону Гришино (к западу от Покровска - Ред.) и северо-восточной окраины Мирнограда", - пишет эксперт.

По его мнению, отказываться от планов атаковать Гришино россияне не станут даже ввиду украинских успехов в соседнем Родинском. В первую очередь ввиду явного превосходства в силах.

"Очевидно, командование 51-й российской армии приложит максимум усилий, чтобы удержать район Затишок – Фёдоровка – Разино – Красный Лиман. Размер этого плацдарма — 7,1 × 4,7 км. Там фиксируются подразделения как минимум четырёх российских бригад. Как выбить их всех силами лишь двух украинских бригад, пожалуй, известно только самому генералу Сырскому", - говорит Машовец.

Также он отмечает продолжение российских атак северо-восточнее Покровска, у основания Добропольского выступа - в направлении Русин Яр – Новопавловка и по линии Владимировка – Шахово.

"Это значит, что стремление украинского командования полностью ликвидировать плацдарм 51-й армии на реке Казённый Торец, после почти полной ликвидации её Добропольского вклинения, на практике будет крайне трудно реализовать", - полагает эксперт.

Покровск же, по его словам, сейчас представляет собой сплошную "серую зону" с перемешанными боевыми порядками обеих сторон, надёжно закрепившихся лишь на северной (ВСУ) и южной (ВС РФ) окраинах города. Сейчас идут бои за господствующие высоты и ключевые пункты города, включая многоэтажные здания и его центральную часть.

"Но факт, что 2-я общевойсковая армия РФ "костьми ляжет", а промзону Покровска не отдаст, — очевиден", - заявляет эксперт (промзона, напомним, расположена в северо-западной части Покровска, играя ключевую роль в блокировании города от основных украинских сил).

Машовец считает, что эту проблему отдельные группы спецназа, которые туда посылает Киев, решить не в состоянии.

Еще сложнее, по его убеждению, ситуация в соседнем Мирнограде - у ВСУ там "остаётся очень узкий коридор для снабжения и манёвра, включая возможный отход". Поэтому он уверен, что из города войска нужно выводить.

"С точки зрения тактической целесообразности, дальнейшая оборона Мирнограда (по крайней мере его южной части) в таких условиях выглядит спорной", - пишет Машовец.

Напомним, бывший замминистра обороны Украины призвал вывести ВСУ из Покровска и Мирнограда, считая, что "эти города уже потеряны".

