В последние дни внезапно вновь активизировались разговоры о скором прекращении огня в Украине.



Об этом, в частности, говорил Трамп, Орбан, Токаев и Кирилл Дмитриев.



Хотя, казалось бы, нет никаких особых признаков приближения завершения войны.



Оно возможно только при двух условиях.

Во-первых, если Россия согласится на остановку огня по линии фронта (на чем настаивает Запад и Киев).

Во-вторых, если Украина согласится на российские условия завершения войны (вывод всех украинских войск из Донецкой области, нейтральный статус, изменения во внутренней политике).



Но, в настоящий момент, Россия продолжает настаивать на своих условиях. Киев категорически на них идти отказывается, а европейцы в этом его поддерживают. Трамп также призывает к прекращению огня по линии фронта, критикуя Россию за то, что она не хочет этого делать и вводя санкции против "Роснефти" и "Лукойла".



Параллельно идет активизация боевых действий. Украина и Россия наносят удары по тылам друг друга, российская армия развивает наступление сразу по нескольким направлениям. В том числе, есть серьезные продвижения в Покровске и Мирнограде. На международном уровне США и Россия повышают ставки, угрожая возобновлением ядерных испытаний.



В общем, как говорится, вроде как "ничего не предвещает" подвижек по мирному урегулированию.



Однако, вчерашнее заявление Зеленского дает намек на один из возможных вариантов "ускорения" завершения войны.



Он сказал вчера, что битва за Покровск имеет не только военное, но и политическое значение. Так как, по мнению президента, в случае взятия города, Россия может это использовать для продвижение на Западе нарратива, что РФ рано или поздно захватит весь Донбасс, а потому на Киев западным партнерам нужно надавить, чтоб он согласился вывести войска из Донецкой области, выполнив тем самым главное условие РФ для прекращения огня.



Заявление Зеленского о столь глобальном значении боев за Покровск прозвучало достаточно неожиданно.



Россияне захватили уже немало городов в Донецкой области, однако падение ни одного из них не приводило к кардинальном пересмотру политики Запада в отношении Украины.



Однако, если посмотреть на ситуацию шире, то опасения Зеленского кажутся не совсем уж беспочвенными.



С конца 2023 года, после неудачи наступления ВСУ, Киев выработал новую стратегию в войне, которой украинские власти, в общем и целом, придерживаются до сих пор.



Это стратегия войны на истощение, которая строится в расчете на то, что санкционное давление, большие потери на фронте, наращивание ударов Украины по объектам ТЭК и прочей тыловой инфраструктуре, рано или поздно приведут к потере возможности РФ продолжать войну или даже, возможно, к смуте и развалу страны.

Санкции и удары по тылам должны, согласно этой стратегии, вызвать проблемы в экономике и лишить Кремль возможности одновременно наращивать военные усилия и поддерживать "мирный" уровень и условия жизни населения. Большие потери, по данным расчетам, должны поставить вопрос о неизбежности новой волны мобилизации. И все вместе это должно резко обострить все имеющиеся в России внутренние противоречия (социально-экономические, межнациональные, межрелигиозные, политико-идеологические) и привести к дестабилизации и потрясениям.



Впрочем, изначально эта стратегия у многих вызывала сомнения, так как в войне на истощение Украина могла истощиться гораздо быстрее России.



И, кроме того, сама по себе реализация стратегии хотя бы теоретически была возможна лишь при соблюдении определенных условий.



Первое – продолжение геополитической и военной поддержки Украины со стороны Запада, отсутствие давления Запада на Киев с требованием принять российские условия завершения войны.



Второе – продолжение стабильной финансовой поддержки Украины со стороны партнеров.



Третье – продолжение и усиление санкционного давления на РФ.



Четвертое – сохранение стойкости и целостности украинской обороны, не допущение обрушения фронта.



В настоящий момент все четыре этих условия оказались под вопросом.

После прихода к власти Трампа, с его желанием заключить "сделку" с Россией, угроза давления Вашингтона над Киевом висит постоянно.

Собственно, такое давление уже предпринималось и дало результат – после прекращения весной американцами военной помощи Украине Зеленский был вынужден согласиться на перемирие по линии фронта, хотя ранее он от него отказывался. В СМИ также часто писали, что Трамп и Уиткофф постоянно давят на украинские власти, чтоб те согласились на российские условия прекращения войны. В частности, на вывод войск из Донецкой области. Впрочем, если такое давление и было, то, очевидно, не слишком сильное.

Да и публично Трамп продолжает требовать остановить войну по линии фронта, а также вводит санкции против РФ за отказ это сделать.



Однако, никто не может гарантировать, что в будущем Трамп не поменяет свою точку зрения.



Также под вопросом и стабильное финансирование Украины – Трамп отказался предоставлять какую-либо помощь и лишь готов лишь продавать оружие. А Европа, на которую сейчас легло все бремя финансовой поддержки Киева, до сих пор не определилась откуда для этого брать деньги.



Пока данные проблемы не выглядят абсолютно нерешаемыми. По крайней мере до сих пор Зеленскому, а также его союзникам на Западе, удавалось купировать особо негативные сценарии (давление Трампа, ослабление санкций против РФ, перебои с финансированием).



Однако, если будет нарушено четвертое условие, то есть – если фронт начнется "сыпаться", то все эти проблемы резко обострятся и может возникнуть цепная реакция – в Европе активизируются те, кто выступает против финансирования Украины, а в окружении Трампа усилятся голоса с требованиями заставить Киев пойти на российские условия, чтоб быстрее завершить войну.



Вероятно, именно этого опасается Зеленский, когда говорит о значении битвы за Покровск для "продвижения российских нарративов".



Хотя, в данном случае, правильнее говорить о влиянии на это в целом ситуации на фронте, а не только в отдельно взятом Покровске.



С начала года украинское военно-политическое руководство продвигало, в том числе, в США и Европе, тему о том, что прорывы фронта стали в принципе невозможны, так как ВСУ создали "стену дронов" и "килл-зону". А потому, "нельзя говорить, что Россия побеждает, а Украина проигрывает". Судя по всему, на Западе эту теорию приняли, так как политики и военным там постоянно повторяют подобные тезисы.



Однако, события последних месяцев показывают, что с данной теорией возникли проблемы. Еще в сентябре о них написал экс-главком ВСУ Залужный, который заявил, что россияне близки к выходу из тупика на фронте. А за последние недели события под Покровском, в Днепропетровской и Запорожской областях, угрозы для украинской обороны обозначили еще более отчетливо: в "стене дронов" возникли дыры, сквозь которые идут на прорыв российские войска.

Причем возникли они не случайно, а системно - из-за новой тактики россиян. Армия РФ на отдельных направлениях установила дроновое господство в воздухе, перерезает логистику, вычисляет места расположения украинских операторов дронов, нанося по ним удары, из-за чего на отдельных участках на определенный период времени "стена дронов" исчезает и сквозь образовавшиеся "дыры" просачиваются малыми группами российские штурмовики.

А так как украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, оборонительные порядки очень разрежены и остановить продвижение РФ зачастую просто некому – до тех пор, пока не начнут вновь наноситься удары дронами.



В этом плане падение Покровска действительно может быть использовано россиянами для продвижения на Западе тезиса о том, что теория "стены дронов" более не работает. А значит и крах украинской обороны возможен. А потому "давите на Зеленского, чтоб он принял российские условия иначе дальше будет только хуже".

Соответственно, Зеленский сейчас и пытается не допустить падения Покровска, хоть его все чаще призывают выводить оттуда войска, пока они не оказались в полном окружении.



Однако, информационно-политические резоны, судя по всему, побуждают украинское руководство удерживать и Покровск, и Мирноград любой ценой. А также стабилизовать ситуация на остальных направлениях (Купянск, Константиновка, Днепропетровская и Запорожская области).

Иначе, если на Западе действительно разуверяться в теории "стены дронов", то это поломает всю стратегию Киева и его европейских партнеров и может привести к далеко идущим последствиям.



Перед странами НАТО и, в первую очередь, США, тогда встанет дилемма – или же самим уже напрямую вмешиваться в войну (сторонники такого подхода есть, но они на Западе в явном меньшинстве, так как мало кому хочется столкнуться с риском начала ядерной войны), либо надавить на украинские власти с требованием пойти на уступки России с целью ускорить завершения войны.



Естественно, такие перемены произойдут не за один день, однако, если признаков нарастания проблем для ВСУ на фронте будет становиться все больше, процесс "смены концепции" может быть запущен.

А потому Зеленский сейчас попытается приложить максимум усилий, чтоб доказать, что украинская оборона далека от краха.