Украине не удалось договориться с инвесторами о пересмотре долга на 2,6 млрд долларов, который зависит от будущего экономического роста страны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Министерство финансов Украины.

По информации издания, главной причиной является неуверенность инвесторов в сроках окончания войны и в перспективах развития экономики Украины.

Речь идёт о так называемых варрантах, которые Украина выпустила ещё десять лет назад после аннексии Крыма. Тогда страна уже проводила реструктуризацию долгов, и эти ценные бумаги были частью соглашения. В прошлом году их временно исключили из новых переговоров из-за сложности условий, но теперь для выполнения программы МВФ Киеву нужно всё же достичь договорённости с держателями варрантов.

Financial Times подчеркивает, что поддержка МВФ также зависит от того, согласится ли ЕС выделить Украине 140 млрд евро кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Во время нынешних переговоров Киев предлагал инвесторам обменять варранты на деньги или облигации, но договориться не удалось. В комитете крупнейших держателей бумаг, среди которых хедж-фонды VR Capital и Aurelius Capital, потребовали дополнительных гарантий, опасаясь, что по мере затягивания войны Украина может вновь попросить кредиторов списать часть долгов, как это уже произошло в прошлом году с долгом на 20 млрд долларов.

Отметим, что варранты - это ценные бумаги, привязанные к темпам экономического роста. Их украинский Минфин ввел в 2015 году при министре Наталии Яресько. По сути, это налог на экономический рост, который страна обязана выплачивать кредиторам.

Напомним, что в мае Украина объявила о пропуске платежа в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту, после неудачных переговоров о его реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.

А летом украинский Минфин официально подтвердил, что страна отказалась произвести выплаты владельцам варрантов в установленный срок 2 июня.