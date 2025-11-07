Ситуация в городе Покровске на северо-западе Донецкой области по прежнему сложная.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

"Ситуация сложная. Цель номер один для врага – оккупировать Покровск как можно скорее. Эта цель и остаётся. Это понятно по количеству штурмов – было за трое суток 220 штурмов Покровска. В самом городе, внутри, находится 314 русских. Очень большая группировка на окраинах и давит в этом направлении", – написал Зеленский в своём телеграм-канале.

О контратакующих действиях ВСУ в Покровске президент не упоминал.

При этом верховный главнокомандующий заявил, что в городе Купянске Харьковской области украинские войска имеют продвижение на 1100-1200 метров.

Также Зеленский сказал, что напряжённая ситуация складывается в Волчанске, где противник накапливает войска.

В то же время, по заявлению президента, ВСУ смогли не допустить продвижение россиян под Северском и Константиновкой Донецкой области.

Ранее Зеленский заявил, что захват Покровска может отсрочить новые санкции против РФ.

Напомним, украинский военный заявил, что ситуация в Покровске критически ухудшается для ВСУ.