Зеленский заявил, что захват Покровска может отсрочить усиление санкций против РФ. ВСУ анонсировали некие "решения"
Захват Россией Покровска может отсрочить усиление против нее санкций. Владимир Путин может использовать это, как повод убедить Запад надавить на Киев с целью вывода украинских войск из Донецкой области.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я думаю, Россия с этой историей о Покровске стремиться показывать успех на поле боя. Тогда они могут попробовать вернуть этот нарратив, что мы захватим Донбасс, заставьте президента и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы все равно захватим восток Украины. Заставьте его, и тогда мы будем договориться между собой. Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций. Знаете, все в ожидании", - заявил Зеленский.
Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в свою очередь анонсировал некие решения по Покровску, о которых сообщат позже.
"Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат. Сейчас лишняя информация публично точно не будет способствовать выполнению нашими бойцами задач", - заявил Гнатов на совещании с Зеленским.
Ранее западные СМИ писали, что кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда Донецкой области быстро смыкается, и на организованный вывод частей ВСУ из Покровска остается все меньше времени.
