Захват Россией Покровска может отсрочить усиление против нее санкций. Владимир Путин может использовать это, как повод убедить Запад надавить на Киев с целью вывода украинских войск из Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, Россия с этой историей о Покровске стремиться показывать успех на поле боя. Тогда они могут попробовать вернуть этот нарратив, что мы захватим Донбасс, заставьте президента и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы все равно захватим восток Украины. Заставьте его, и тогда мы будем договориться между собой. Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций. Знаете, все в ожидании", - заявил Зеленский.

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в свою очередь анонсировал некие решения по Покровску, о которых сообщат позже.

"Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат. Сейчас лишняя информация публично точно не будет способствовать выполнению нашими бойцами задач", - заявил Гнатов на совещании с Зеленским.

Ранее западные СМИ писали, что кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда Донецкой области быстро смыкается, и на организованный вывод частей ВСУ из Покровска остается все меньше времени.

