Военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сомневается в заявлениях ВСУ о том, что они зачистили центр Покровска Донецкой области.

Об этом Репке написал в сети Х.

В публикации он привел видео с установкой украинского флага в этом районе, которое вчера опубликовал 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Репке отметил, что россияне никогда не удерживали центр, а потому он сомневается и в его зачистке ВСУ.

"Центр Покровска был – и скорее всего остается – под контролем Украины. Россияне никогда не входили в этот район, чтобы провести акцию с флагом. Украинцы никогда не публиковали видеозаписи ударов по россиянам в этом районе", - прокомментировал ситуацию эксперт.

Напомним, украинский военный с позывным Мучной заявлял, что ситуация в Покровске Донецкой области похожа на события в Судже Курской области, откуда ранее спешно отходили украинские войска.

Война в Украине идет 1352-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 6 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 5 ноября. Как и во все последние дни, внимание приковано к Покровску, где ситуация остается критической для ВСУ. По данным Deep State, армия РФ продолжает накапливать силы в городе и поглощать его. Россияне уже контролируют местность и обустраивают позиции. При этом в украинском Генштабе не признают, что положение в Покровске критическое.

