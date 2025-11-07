Кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда Донецкой области быстро смыкается, и на организованный вывод частей ВСУ из Покровска остается все меньше времени.

Такую оценку ситуации дал немецкий телеканал ZDF.

"Некоторые из наиболее подготовленных украинских бригад, такие как 25-я и 37-я, всё ещё находятся глубоко внутри и под угрозой окружения. Фактически они, скорее всего, уже начали отступление, с приказом Генерального штаба или без него. Позиции 155-й и 92-й бригад тоже находятся под угрозой", - говорится в статье.

При этом ее авторы отмечают, что поспешное, неорганизованное отступление в последнюю минуту всегда приводит к большим человеческим потерям и практически полной утрате боевой техники, которую невозможно вывезти организованно.

"Трудно понять, почему высшее военное руководство Украины постоянно совершает одну и ту же ошибку: отдаёт приказ об отступлении с непригодных для обороны позиций, когда уже слишком поздно. Связано ли это с абсолютной зацикленностью на защите каждой пяди территории или с приоритетом интересов внутриполитического пиара, сейчас невозможно определить. Между тем старая поговорка о том, что ни одна армия не может защитить себя от своего собственного командира, похоже, снова подтверждает свою правоту", - пишут авторы.

Они полагают, что украинская контратака ГУР и СБУ, по всей видимости, не смогла переломить ситуацию. Присутствие главы ГУР Кирилла Буданова около линии фронта, "скорее всего, было медийным трюком, а не реальным военным лидерством", добавили они.

Ранее военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке усомнился в заявлениях ВСУ о том, что они зачистили центр Покровска.

А украинский военный с позывным Мучной заявлял, что ситуация в городе похожа на события в Судже Курской области, откуда ранее спешно отходили украинские войска.