Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовлена программа "защиты неба Херсона". В ее будет разработана защита прифронтовых регионов от беспилотников.

Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, программа уже подготовлена.

"Мы разрабатываем и будет разработана в ближайшее время программа, направленная на усиление защиты неба Херсона, борьбы с враждебными БПЛА. И мы понимаем эту программу, она сегодня была представлена, она уже готова. Поддержали эту программу, и я попросил разработать соответствующую программу для всех приграничных городов, которые находятся на горячем направлении", - рассказал он.

Ранее мы сообщали о том, что россияне в Херсоне устроили дроновую блокаду. Аналогичная проблема есть у всех прифронтовых городов.

В последнее время Россия также постоянно атакует железную дорогу.

Война в Украине идет 1353-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 7 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 6 ноября. По данным украинских ресурсов, в четверг армия РФ значительно продвинулась в Мирнограде, что возле Покровска, и у Удачного в направлении трассы на Павлоград. Украинские военные заявляют, что Покровск ВСУ могут потерять в считанные дни. Также россияне продвинулись в Запорожской области, южнее Запорожья у Степногорска и на востоке, захватив Павловку.

