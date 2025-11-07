В пятницу, 7 ноября, в Украине идет 1353-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 7 ноября
08:28 Сегодня ночью был прилет беспилотников по объектам энергетики в Одесской области, сообщает ГСЧС. Повреждены также складские помещения и админздание.
08:12 Минобороны РФ заявляет о поражении силами ПВО ночью 11 БПЛА над регионами России.
08:03 Из-за боевых действий "Укрзализныця" изменила движение поездов на Днепропетровщине. 7 ноября временно не будут курсировать поезда №7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр и №6010 Пятихатки – Днепр.
Вместе с тем сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.
07:36 В Чугуеве Харьковской области ночью было более десятка прилётов. По данным властей, дроны попали по предприятию и учебному заведению.