В Брюсселе беспилотники сорвали поездку премьер-министра земли Саксония-Анхальт в Германии Райнера Хазелоффа, летевшего обсудить борьбу с дронами.

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, из-за приостановки работы аэропорта Брюсселя вечером 5 ноября Хазелоффу пришлось добираться до места встречи с постоянным представителем Германии при НАТО Детлефом Вехтером через Франкфурт.

В результате он прибыл в столицу Бельгии с опозданием на несколько часов.

Встреча была посвящена "пробелам в системе противодронной обороны". Хазелофф отметил, что его земля может оказать помощь Германии в решении этой проблемы, в частности, благодаря испытательному центру БпЛА Немецкого центра авиации и космонавтики в Кохштедте.



В статье подчеркнули, что "беспилотники останавливают того самого человека, который хочет их остановить. Ни один сценарист не смог бы придумать лучше".

Отметим, что вечером 5 ноября беспилотники парализовали работу двух крупнейших аэропортов Бельгии - в Брюсселе и Льеже. Министр обороны страны Тео Франкен заявил, что из-за инцидента с дронами Бельгия может рассмотреть активацию четвертой статьи Устава НАТО, предусматривающей консультации с союзниками при угрозах безопасности.



Ранее мы сообщали, что в Бельгии над военной базой в Эльзенборне, расположенной всего в нескольких километрах от границы с Германией, были замечены неопознанные беспилотники.



Напомним, в Европе участились случаи залета неизвестных дронов. Кто конкретно запускает дроны в большинстве случаев официально не установлено. Европейские политики и СМИ подозревают Россию, Москва это отрицает.