Международный аэропорт Сочи был закрыт более восьми часов из-за ночной атаки БПЛА, что привело к задержке почти двух десятков рейсов.

Об этом сообщает Telegram-канал "База".

По данным ресурса, большинство вылетов перенесли на 4-5 часов, один рейс задерживается на 11 часов. Пассажиры провели ночь в залах ожидания, где им предоставили надувные матрасы, пледы, коврики и воду. В настоящее время задерживаются 17 вылетов.

Росавиация сообщила, что аэропорт Сочи возобновил работу в 8 утра, однако к обеду ночные рейсы всё ещё не выполнены.

Позже аэропорт временно закрывался ещё раз, как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.

Воздушную гавань закрывали на четыре минуты: с 10:34 до 10:38 мск.

