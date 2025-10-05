Аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за запущенных в небо воздушных шаров. Шары двигались в направлении аэропорта, что и вызвало остановку рейсов.

Об этом сообщает литовское радио LRT со ссылкой на Национальный центр управления кризисами (NKVC).

По информации, речь идет о больших воздушных шарах (hot air balloons).

Полёты были запрещены с 22:16, что затронуло около 30 рейсов и 6 тысяч пассажиров.

Большинство рейсов перенаправили в Латвию и Польшу, а вылеты отменили. Один из рейсов, следовавший из Копенгагена, вернулся в Данию.

Аэропорт возобновил работу в 4:50 утра.

Представитель NKVC Дарюс Бута сообщил, что 13–14 шаров заметили в Вильнюсе и его окрестностях, два из которых находились прямо над аэропортом. Бута отметил, что такие шары часто используют контрабандисты.

Литовские пограничники обнаружили семь шаров в разных районах, включая Шальчининкский и Вильнюсский. В них находилось 12 тысяч пачек сигарет. Представитель Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис предположил, что шары запускали с территории Белоруссии, что позволило им достичь Вильнюса.

Однако подтвержденных данных о том, кто запускал шары и с какой целью, пока нет.

Напомним, в прошлом месяце Международный аэропорт в столице Дании, Копенгагене, был закрыт из-за сообщений об угрозе беспилотников.

Ранее мы писали, что для защиты аэропорта Мюнхена от беспилотников местная полиция развернула лазерную установку.