The New York Times публикует подробности инцидента с российскими МиГами в воздушном пространстве Эстонии.

По информации издания, вылетевшие на перехват истребители НАТО приблизились к российским самолетам достаточно близко, чтобы оценить их вооружение: это были ракеты класса "воздух-воздух", а не бомбы.

Из-за этого был сделан вывод, что они не угрожают Эстонии.

"Пока российские истребители находились в воздушном пространстве Эстонии - в какой-то момент на глубине около пяти миль, - итальянские пилоты оценили, какое вооружение несли российские самолёты, сообщил полковник Фарина. Он сказал, что это были ракеты класса «воздух-воздух», а не бомбы. Эта информация, по словам эстонских официальных лиц, позволила сделать вывод о крайне маловероятной атаке на население страны", - говорится в публикации.

Командующмй итальянской оперативной группой альянса Гаэтано Фарина, патрулировавшей воздушное пространство во время инцидента, заявил, что итальянские пилоты подлетели к российским самолётам достаточно близко, чтобы увидеть, "как русские пилоты машут им рукой".

"Два итальянских самолёта покачали крыльями – известный во всем мире манёвр, сигнализирующий о перехвате самолётов. Фарина добавил, что затем российские пилоты позволили итальянским самолётам сопроводить их обратно в международное воздушное пространство, направляясь в Калининград", - пишет издание.

В то же время немецкая газета Bild сообщает, что внутри НАТО оценки инцидента в Эстонии расходятся.

Члены северного и восточного фланга НАТО считают залет самолётов РФ в Эстонию преднамеренным, в то время как Германия и другие страны западной Европы не исключают возможность ошибки.

"Высокопоставленный представитель правительства Германии заявил, что три пилота МиГ-31, возможно, промахнулись мимо узкого коридора международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией на несколько километров", - пишет издание.

Напомним, 19 сентября Эстония заявляла, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. Это произошло над Финским заливом.

Напомним, 19 сентября Эстония заявляла, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. Это произошло над Финским заливом.