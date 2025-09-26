Литовский сейм одобрил возможность для Вооруженных сил страны быстрее и проще нейтрализовать дроны, представляющие угрозу воздушному пространству. Соответствующие поправки к Уставу об авиации и применении военной силы парламентарии одобрили единогласно.

Об этом сообщает LRT.

Поправки рассматривались во вторник по срочной процедуре. Срочность связана с необходимостью "немедленно обеспечить жизненно важные интересы общества и государства".

Ранее солдаты имели право сбивать летательные аппараты, только используемые как оружие в запрещённых зонах. Министр обороны Довиле Шакалене отметила, что прежние правила не соответствовали современным угрозам.

"Этой поправкой в Устав применения военной силы мы создаём новый правовой механизм, чтобы военную силу можно было оперативно использовать против беспилотников в ограниченных зонах, если их полёты осуществляются с нарушением порядка, установленного командующим армией", – сказала министр.

Согласно новым правилам, в ограниченных зонах не смогут летать гражданские самолёты без специального разрешения. А против БпЛА, залетевших в запретную или ограниченную зону, будут применять военную силу по решению министра обороны или уполномоченного им лица, если полеты осуществляются без соблюдения условий, ограничений или порядка, установленных для полётов дронов.

Вчера мы сообщали, что правительство Польши хочет дать право своим военным самостоятельно сбивать воздушные цели за пределами территории страны.

Также мы писали, что в случае нарушения воздушного пространства Эстонии разными летательными аппаратами решение об их уничтожении принимают не власти страны, а другие государства.