Для защиты аэропорта Мюнхена от беспилотников местная полиция развернула лазерную установку.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, лазерное оборудование позволит определять расстояние до дронов и сбивать их.

В то же время расследование о том, кто запускает эти дроны ведет Центральное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"В терминалах аэропорта также подготовлены надувные матрасы и 3000 раскладушек, чтобы в случае задержек или отмен рейсов из-за дронов обеспечить пассажиров минимальными удобствами", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отдаст немедленного приказа сбивать российские дроны, если они нарушат границу страны, добавив, что в этом вопросе главное - сохранять спокойствие и не "перегнуть планку".

Между тем, как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Германия будет сбивать российские беспилотники в случае реальной угрозы безопасности.

