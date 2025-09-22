Международный аэропорт в столице Дании Копенгагене закрыт из-за сообщений об угрозе беспилотников. Все рейсы временно приостановлены.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, все движение транспорта в аэропорту Копенгагена было перекрыто после появления неизвестных БпЛА в небе.

"Аэропорт Копенгагена закрыт из-за беспилотников... От двух до четырех „крупных“ беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена", — цитируетагентство сообщение полиции.

Было отменено по меньшей мере 15 рейсов. Полиция стянула к терминалам подкрепление.

Спикер аэропорта подтвердил полную остановку работы, однако отказался давать дополнительные комментарии.

Буквально сегодня над многоэтажками Новой Москвы cамолет пролетел на экстремально низкой высоте. Предварительно, инцидент произошел из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, в начале сентября самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе из-за неизвестного дрона.

