Из-за кибератаки на внешний сервис-провайдер в работе аэропортов по всей Европе фиксируются массовые сбои.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в Берлине из соображений безопасности полностью отключили доступ к системам, из-за чего регистрация и посадка проходили вручную.

Это привело к многочасовым ожиданиям, длинным очередям, задержкам и отменам рейсов.

В Брюсселе власти предупредили о "значительных сбоях" и посоветовали пассажирам приезжать заранее.

В лондонском аэропорту Хитроу также сообщили о "техническом сбое".

В настоящее время сервис-провайдер, чьи системы используются во многих европейских авиахабах, пытается восстановить работу. Пока решение не найдено, а пассажирам советуют проверять статус рейсов и готовиться к задержкам.

Летом мы писали, что в России произошел авиаколлапс из-за хакерской атаки. Крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" заявила о "сбое в работе сервисов".

Напомним, ранее авиаколлапс в РФ происходил из-за налета дронов. Так, в Москве и Санкт-Петербурге были отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены из-за угрозы атаки беспилотниками.