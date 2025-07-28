Сегодня, 28 июля, в России произошел авиаколлапс из-за хакерской атаки. Крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" заявила о "сбое в работе сервисов".

Десятки рейсов "Аэрофлота" отменены или задержаны, сотни пассажиров стоят в очередях в Шереметьево и других аэропортах, сообщают российские паблики.

Связанные с Беларусью кибергруппировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что год вели хакерскую атаку, которой уничтожили IT-инфраструктуру авиакомпании и получили доступ к множеству данных.

Позже прокуратура подтвердила хакерскую атаку.

"Аэрофлот" пока не может поднять сервисы, даже чтобы вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы.

Напомним, ранее авиаколлапс в РФ происходил из-за налета дронов. Так, в начале месяца в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены из-за угрозы атаки беспилотниками.

Также в мае в российских аэропортах из-за налета дронов на Москву произошел коллапс. Отменены или задержаны были 350 авиарейсов.